Corriere Torino: “Ciammaglichella porta il Toro in vetta alla classifica”

Il Corriere Torino si concentra sulla vittoria del Toro Primavera contro l'Atalanta. "Il Torino Primavera sembrava essere entrato in una spirale negativa, avendo subito tre sconfitte in quattro partite tra fine gennaio e inizio febbraio, tra cui anche una dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Genoa. Ma nell’arco di tre giorni ha ritrovato convinzione, fiducia e risultati. Dopo il Cagliari sabato scorso, superata anche l’Atalanta a Vercelli nel turno infrasettimanale: 1-0 il risultato a favore dei granata grazie alla rete di Ciammaglichella al 65’". Vengono anche riportate le parole del mister Scurto entusiasta dopo la vittoria: "È stata una partita di grande intensità, come già era capitato altre volte in questo campionato molto equilibrato – ha detto Scurto -. Non è stato facile portare a casa i tre punti: i ragazzi stanno facendo un percorso straordinario mettendo sempre il giusto impegno. Non posso che fare i complimenti alla squadra per quanto fatto finora, fermo restando che mancano ancora molte partite complicate. Rimaniamo con i piedi per terra". Infine si ricorda l'approdo del Primavera Gineitis in Prima Squadra: "E non è da dimenticare che a impreziosire la stagione della Primavera granata c’è il lancio di Gineitis, promosso in prima squadra e autore dell’esordio da titolare agli ordini di Ivan Juric a San Siro."