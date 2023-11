Corriere Torino: “Classifica corta, Bologna e Torino possono ancora sognare”

L'edizione odierna del Corriere della Sera si è focalizzata anche sulla sfida di questa sera tra Bologna e Torino. Un match importantissimo considerando l'attuale classifica che vede i felsinei ottavi, sopra di soli due punti rispetto ai granata. A seguire le parole del quotidiano: "Chi vince avvicina il «paradiso», o quasi. La classifica cortissima apre orizzonti piuttosto intriganti per Bologna e Torino e i per i grandi amici Thiago Motta e Ivan Juric. Il Genoa in comune, «e diciamo che inizialmente ci siamo studiati, poi siamo diventati compagni di camera – ha raccontato nei giorni scorsi il tecnico rossoblù –. Già da giocatore, Ivan era uno che trascinava..."