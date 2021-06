Corriere Torino: “Claudio Sala: «Toro, basta soffrire. Juric va assecondato»”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Si comincia ovviamente parlando di Juric, il primo vero investimento del Torino per la prossima stagione: "Sala, come vede Juric? «È un tecnico che ha fatto bene ovunque: prima al Crotone, con una storica promozione, poi al Genoa, con una salvezza ottenuta bene, infine nell’ottimo biennio al Verona, anche se in entrambi i campionati coi gialloblù c’è stato un calo nei gironi di ritorno. Ma la società aveva posto l’obiettivo salvezza, situazione blindata con grande anticipo. In generale, però, io sono sempre favorevole a dare continuità agli allenatori che ci sono già»."