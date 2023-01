Corriere Torino: “Con il Milan da dentro o fuori. Juric ci prova col miglior Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, propone quella che sarà la probabile formazione del Toro per il match di Coppa Italia in casa del Milan. Questa sera i granata si giocheranno gli ottavi di finale a San Siro e Juric ha tutte le intenzioni di proseguire il cammino in questa competizione. Proprio per questa ragione il tecnico croato schiererà il miglior Toro di cui può disporre. Secondo il quotidiano, davanti al portiere Milinkovic-Savic ci sarà il terzetto difensivo formato da Djidji, Schuurs e Rodriguez. Singo e Vojvoda saranno i due esterni con al centro i due titolari Lukic e Ricci. In avanti invece spazio a Miranchuk e Vlasic a supporto di Sanabria. Il Torino scenderà quindi in campo con i suoi uomini migliori alcuni dei quali hanno riposato a Salerno per un impegno importante come quello di stasera.