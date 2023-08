Corriere Torino: “Contro il Genoa Juric pensa al 4-3-2-1 “

L'edizione di oggi del quotidiano scrive di come la squadra di Juric arriva alla partita con il Genoa, di seguito le parole del giornale: "Il Torino attende novità per Tonny Sanabria, oggi verrà definita la diagnosi precisa per stabilire l'entità dell'infortunio alla coscia. Intanto Juric ha già ripreso i lavori al Filadelfia. In Vista del Genoa il tecnico del Toro potrebbe pensare ad un 4-3-2-1, schierandosi a specchio rispetto al Genoa, con una difesa formata da Bellanova, Buongiorno, Schuurs e Vojvoda e una mediana a tre con Ricci regista accompagnato da Ilic e Linetty. Juric studierà in questi giorni il da farsi, attendendo intanto novità di mercato." Il quotidiano dedica anche spazio alla primavera del Torino, che ha giocato la prima partita di campionato, di seguito le parole del giornale: "Under 19, tre punti con il brivido sul campo del Genoa. Torino avanti 4-0, ma nel secondo tempo reagiscono i padroni di casa che risalgono 3-4. A. segno Gabellini, Savva, Dellavalle e ciammaglichella.