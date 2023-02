Corriere Torino: “Contro la Cremonese in 15.000, il pubblico risponde presente”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi riporta le stime del pubblico previsto per il match di domani sera contro la Cremonese. Nonostante si tratti di un match che si giocherà di lunedì sera e contro un avversario non di prima fascia, i tifosi granata hanno risposto in gran numero. Si va verso quota 15 mila spettatori allo stadio Olimpico Grande Torino per questo importante incontro che il Toro non può fallire. I ragazzi di Juric, infatti, in caso di successo contro i grigiorossi arriverebbero al derby della prossima giornata davanti alla Juventus in classifica. Un altro motivo, ancora più importante, per ottenere i tre punti domani sera sarà quello di riscavalcare il Bologna per riprendersi il settimo posto che a fine stagione potrebbe valere un posto in Europa. Juric per questa sfida sembra intenzionato ad affidarsi ancora a Sanabria che avrà un'altra occasione per cercare un gol tra le mura amiche, cosa ancora che non gli è mai riuscita in questa stagione.