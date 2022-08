Corriere Torino: “Coppa in serbo con Vanja, Lukic e Radonjic”

Il Torino di Ivan Juric si presenta alla prima uscita ufficiale della stagione con una vittoria per 3-0 ai danni del Palermo, staccando così il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. E' una squadra in costruzione, che però sta lavorando "dimostrando di avere sempre e comunque le idee chiare, pur avendo bisogno di un tempo prima di uscire alla distanza". Le sorprese arrivano dalla Serbia nella serata all'Olimpico: "Le parate di Vanja Milinkovic-Savic, anche decisivo finché il Toro non aveva preso ancora le misure e il Palermo tentava di approfittarne. E il pubblico granata ha avuto modo anche di conoscere Nemanja Radonjic, protagonista di questa prima stagionale in casa con una prestazione piena di qualità: tanti spunti, forse qualche assolo di troppo, pure il gol del 2-0 e un giallo per un’esultanza un po’ così proprio in occasione del raddoppio non avendo gradito l’annullamento di una rete in precedenza da parte del Var". La conferma è sempre Sasa Lukic, leader decisivo tanto dentro quanto fuori dal campo: "Il cuore del Toro di oggi è proprio lui, fascia di capitano, numero 10 sulla schiena, piglio da leader e giocate di sostanza partendo dalla linea mediana al fianco di Samuele Ricci"-