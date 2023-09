Corriere Torino: “Crash test per la difesa del Toro contro Lukaku e Dybala”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina analizza i buoni numeri raccolti fin qui dalla difesa del Torino in Serie A. I granata sono infatti riusciti a mantenere la porta inviolata in tre delle quattro partite disputate fino a questo momento. Soltanto la capolista Inter è riuscita a fare uguale. L'unica occasione in cui il Toro ha subito gol è stata la disfatta di San Siro con la pesante sconfitta per 4-1 incassata contro il Milan. In quell'occasione Juric aveva poi ammesso che quella è stata una delle peggiori prestazioni del suo Torino. Domenica sera a far visita ai granata arriverà la Roma che può contare su un attacco davvero importante e che metterà a dura prova la difesa del Toro. il tecnico giallorosso José Mourinho può infatti contare su una coppia come quella Dybala-Lukaku nel suo arsenale offensivo. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez sono chiamati a fornire un'altra grande prova a protezione della porta di Vanja per consentire al Toro di fare punti.