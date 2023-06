Corriere Torino: “Djidji fa 100 con il Toro, a breve si decide il suo futuro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un focus sul futuro di Koffi Djidji. Il difensore francese è infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e dovrà essere deciso a breve il suo destino che appare ancora da decifrare. Juric lo stima molto e vorrebbe che rimanesse anche per il prossimo campionato ma il numero 26 del Toro ha anche altre proposte e dovrà sciogliere i dubbi. Se il contratto non dovesse quindi essere rinnovato e Djidji dovesse quindi dire addio al Torino, potrebbe comunque togliersi una grande soddisfazione prima di salutare. Nel prossimo match contro l'Inter, l'ultimo dell'annata per i granata, il difensore francese se dovesse scendere in campo raggiungerebbe infatti quota 100 presenze con la maglia del Toro, un traguardo molto importante.