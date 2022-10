Corriere Torino: “Djidji insostituibile: è il terzo giocatore più utilizzato da Juric”

“Koffi Djidji è il gregario diventato insostituibile, l’ex scarto che Ivan Juric ha trasformato in un perno del suo progetto. Il difensore francese è il terzo giocatore più utilizzato nelle prime 8 gare di campionato, il secondo di movimento dopo Nikola Vlasic, con 638 minuti di gioco (in testa c’è Milinkovic-Savic)” scrive tra le sue pagine il quotidiano che analizza l’importanza di un giocatore come Djidji in questo inizio di stagione. “Ha le caratteristiche che io vorrei sempre da un mio difensore. In particolare, è rapido sia sulla corta distanza che sugli spazi aperti” ha detto di lui Ivan Juric. Con il contratto in scadenza nel 2023, “non ci sarebbe da sorprendere - si se si arrivasse entro breve a una conclusione positiva per quanto riguarda il rinnovo” conclude il Corriere di Torino.