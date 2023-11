Corriere Torino: “Djidji, la fine del tunnel: lavora stabilmente in gruppo”

"Nella serata storta di Bologna, una buona notizia per il Torino c’è stata: tra i convocati c’era pure Koffi Djidji, che è tornato a riassaporare l’aria della Serie A per la prima volta in questa stagione" scrive il Corriere Torino dedicando un approfondimento al difensore francese nell'edizione odierna. Djidji non gioca in maglia granata dallo scorso 27 maggio durante Spezia-Torino, poi c'è stata la pubalgia e due operazioni chirurgiche. Il rientro di Djidji darà a Juric maggiori soluzioni. Conclude il quotidiano: "Quando Djidji tornerà a giocare da braccetto della difesa a tre, Tameze potrà ricoprire la posizione per lui naturale, quella di centrocampista. Koffi vede la fine del tunnel: e al ritorno in campo la festa sarà doppia, perché si tratterà della presenza numero 100 in maglia Toro".