Corriere Torino: “Dopo il video a Superga, lettera aperta dei granata”

Nell'edizione odierna il Corriere Torino dedica un approfondimento alla lettera aperta dei giocatori di Torino in seguito al video a Superga con insulti e frasi sgradevoli nei confronti dei tifosi. Commenta il quotidiano: "Le scuse erano necessarie dopo lo spiacevolissimo episodio. I tifosi da giorni faticano a digerire l'accaduto, che peraltro va in un certo senso a rovinare diverse iniziative che il club aveva messo in atto da mesi per coinvolgere i propri appassionati e indurli a riempire le gradinate del Grande Torino". E infine il quotidiano conclude: "Ora il Toro prova a voltare pagina per tornare a pensare al campo. Domenica c'è la trasferta di Verona, che vede i granata obbligati a cercare i tre punti per tenere acceso un lumicino di speranza in chiave europea".