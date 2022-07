Corriere Torino: “Dopo Radonjic il Toro cerca altri due attaccanti esterni”

L’edizione torinese del Corriere della Sera quest’oggi propone un focus sul mercato del Toro. La formazione granata dopo aver perso diversi elementi come Brekalo e Pjaca è alle prese con un vero e proprio restyling del reparto di trequartisti. Dopo l’arrivo di Radonjic, l’obiettivo del Torino è riuscire a prendere altri due nuovi giocatori che possano agire alle spalle de centravanti nel 3-4-2-1 di Juric. Il principale obiettivo rimane il ritorno di Praet ma la strada non è semplice perché il Leicester non accetta prestiti con obbligo di riscatto ma vuole cedere il belga solo a titolo definitivo. Un altra strada molto concreta per i granata è quella che porta a Laurienté, ma bisogna prestare attenzione anche alle opzioni Orsolini, Barrow e Djuricic. Per quanto riguarda invece il centrocampo c’è sempre l’obiettivo Giulio Maggiore dello Spezia che potrebbe rientrare in uno scambio con Linetty.