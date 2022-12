Corriere Torino: “Doppio cantiere al Filadelfia: sul campo e fuori”

Lavori dentro e fuori dal campo per il Torino. I granata sono tornati ad allenarsi lunedì 28 novembre: "Negli allenamenti quotidiani vengono affrontati sia il tema della preparazione fisica, dopo due settimane di vacanze concesse a tutta la squadra, che quelli relativi alla tattica, con l’allenatore che lavora sia sull’assetto con una punta centrale che su quello con il falso nove" si legge tra le pagine del quotidiano. Ma non solo in campo: fuori dal Filadelfia stanno continuando i lavori per montare un impianto elettrico con vele mobili che si arrotolano e srotolano.