Corriere Torino: “E adesso testa al campionato”

Il Torino affronterà un'Atalanta fresca qualificata alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, ma che in campionato sembra aver perso un po' di mordente. Effettivamente la distanza del Torino dai bergamaschi non è così ampia in termini di classifica: "L’Atalanta sfiderà un Toro che a inizio campionato sognava l’Europa e ora si ritrova 12esimo, ma a solo quattro lunghezze dai bergamaschi in una classifica molto compressa (16 punti i granata, 20 i nerazzurri). Con 4 pareggi, 4 vittorie e 5 sconfitte, la squadra di Juric ha subìto più o meno gli stessi gol dell’Atalanta (16 a 13), ma il suo deficit è la concretizzazione: rispetto alle 21 reti messe a segno da Lookman e compagni, i granata si sono fermati a meno della metà, 10. Rispetto al gioco prodotto ci si aspetterebbe una maggiore prolificità, soprattutto da Sanabria, rapido e abile palla a terra, che paga in freddezza la sua generosità: un gol in 10 gare".