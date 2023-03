Corriere Torino: “È il derby di Bremer. Orgoglio Juric: ‘Primo tempo dominato'”

Il derby è della Juventus: decisivo - dopo il doppio vantaggio del Torino firmato prima da Karamoh poi da Sanabria - la rete dell'ex granata Bremer che ha portato i bianconeri in vantaggio, prima del gol del definitivo 4-2 di Rabiot. Juric però nel post partita ha detto di essere soddisfatto dell'atteggiamento avuto dalla propria squadra nel primo tempo: "C’è delusione, assolutamente perché volevamo regalare un grande risultato ai tifosi. Ma c’è anche molto orgoglio, ho visto tanti giovani giocare un ottimo calcio. Purtroppo abbiamo preso tre gol su calci piazzati. Davanti a noi però abbiamo un bel futuro, secondo me. Un primo tempo dominato, e un secondo tosto, in cui abbiamo anche preso una traversa. Poi siamo stati senza attenzione e la vita è così: e noi non siamo stati attenti".