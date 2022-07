Corriere Torino: “E ora arriva il Toro: lunedì il raduno al Fila”

Lunedì 4 luglio il Torino inizierà la preparazione al Filadelfia: nello storico impianto granata però, in questi giorni, - secondo quanto riportato dal quotidiano - cominciano a vedersi giocatori. Sanabria, Izzo ed Edera sono già al lavoro al Fila in vista della prossima stagione. Poi spazio al mercato: "Il dt Davide Vagnati è sulle tracce di due giocatori provenienti dalla Ligue 1 per la trequarti: Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia e Armand Laurienté del Lorient. Per entrambi - scrive il quotidiano - sono stati fatti passi avanti concreti, il club granata potrebbe chiudere un doppio colpo. Per il brasiliano c’è un accordo per un prestito con diritto di riscatto a circa sei milioni, per il francese c’è da battere la concorrenza del Sassuolo, ma lui ha già detto sì ai granata".