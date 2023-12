Corriere Torino: “È sbocciato Vlasic, da mezzala-trequartista è determinante”

Nell'edizione odierna del Corriere Torino si parla di Nikola Vlasic, reduce dalla prestazione sopra le righe contro l'Atalanta. "Nikola Vlasic ha cambiato marcia ed è ora l’uomo in grado di trascinare la fase offensiva del Torino - scrive il quotidiano, analizzando poi la sua prima parte di stagione - Vlasic ha probabilmente pagato il fatto di essere riapprodato al Toro ad agosto inoltrato, avendo saltato buona parte della preparazione. Non ha mai smesso di lavorare per raggiungere la miglior condizione, ma nel frattempo anche la fiducia era calata". Poi la svolta: "La scintilla è stata la rete da tre punti contro il Sassuolo. Da lì in poi si è visto un altro giocatore. Determinante è stato il cambio modulo, che ha giovato anche a Nikola. Il ruolo di mezzala destra con libertà di inserirsi sembra ritagliato su misura per lui".