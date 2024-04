Corriere Torino: “È sulle spalle di Zapata la rincorsa del Torino”

L'edizione odierna del Corriere di Torino scrive riguardo al sogno europeo dei granata. Le squadre che il prossimo anno parteciperanno alle competizioni europee sono aumentate e i granata si candidano per un posto. L'uomo su cui la squadra farà affidamento per trovare la vittoria sarà proprio Duvan Zapata, a seguire le parole del quotidiano: "Il Toro si affida a Duvan Zapata per restare sul treno dei desideri europei. A maggior ragione adesso che si è aggiunto un vagone in più: anche l’ottavo posto, al momento di proprietà del Napoli a +4 sui granata noni, vale un posto al sole delle coppe internazionali".