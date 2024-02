Corriere Torino: “È un Toro più sereno”

Dopo il mercato di gennaio, appena conclusosi, Ivan Juric ha manifestato soddisfazione per l'operato: "Ora nello spogliatoio siamo più sereni perché alcuni giocatori che non erano soddisfatti per vari motivi hanno trovato un’altra destinazione. Per molti di loro abbiamo speso parecchio in termini di lavoro, poi la crescita si è interrotta. Zima e Seck sono stati professionali fino in fondo, e sono convinto che Demba farà benissimo al Frosinone. Mentalmente è cresciuto molto, aveva solo bisogno di cambiare aria". Queste sono state le dichiarazioni del tecnico granata nella conferenza stampa della vigilia.