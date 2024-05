Corriere Torino: “Europa, il Toro ci crede”

Il Torino piega il Milan 3-1 e crede ancora nel sogno Europa. A sbloccare il risultato al Grande Torino è stata la rete di Duvan Zapata: "È sempre bello tornare al gol - ha detto l’attaccante colombiano - noi siamo consapevoli della posizione in classifica in cui siamo, quindi ci tenevamo a vincere questa partita, davanti al nostro pubblico e al nostro stadio". Ora i granata di Juric all'ultima giornata di campionato dovranno vincere a Bergamo contro l'Atalanta per credere nella Conference League: "Questa arriverebbe se i granata chiudessero ottavi o