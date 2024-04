Corriere Torino: “Europa, pazza idea. Juric carica i granata”

"Empoli-Torino prima del derby: il Torino è arrivato nella fase calda del suo campionato - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Partita decisiva, per il morale oltre che per la classifica". Prosegue il quotidiano: "Per Ivan Juric, essere arrivato a otto giornate dalla fine in una posizione di classifica che autorizza speranze di qualificazione in Conference League è un risultato 'inaspettato per come si era messa la stagione in avvio'". Il Toro a Empoli è senza quattro giocatori importanti: Gineitis, Ilic, Djidji e Schuurs. Ma conterà invece su Ricci, diffidato e quindi osservato speciale in vista derby: "Sarà titolare nel suo ex stadio, al suo fianco Linetty o Tameze".