Samuele Ricci e Pietro Pellegri parteciperanno all’Europeo Under 21 che si giocherà in Romania e Georgia a partire dal prossimo 21 giugno. Ieri il CT Paolo Nicolato ha diramato la lista definitiva dei convocati per l'Europeo e ci sono i due granata: entrambi sperano di viverlo da protagonisti. "All’Europeo ci sarà pure un terzo granata impegnato: è Mihai Popa, portiere della Romania Under 21 appena tesserato dal Toro" scrive il quotidiano.