Corriere Torino: “Fattore Miranchuk: ad Empoli entra e cambia la partita”

L'entrata di Miranchuk nella ripresa ha cambiato la partita. "Oltre a sfiorare il gol è andato vicino a procurarsi un rigore (sospetto spintone di De Winter in area) e ha messo lo zampino in entrambi i gol granata. Dal suo piede, infatti, sono partiti prima il cross dalla destra aggiustato da Schuurs per la girata di Ricci e poi il suggerimento giusto per armare il sinistro di Sanabria" si legge tra le pagine del quotidiano. C'è da ricordare che il trequartista russo è in prestito dall'Atalanta: questa estate serviranno 12 milioni per riscattarlo. "Di questo passo, diventerà lui la priorità granata sul mercato di giugno" scrive il quotidiano.