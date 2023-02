Corriere Torino: “Festa al Fila, ma dimezzata: Ricci e Pellegri vanno ko”

"E' stato un martedì a due facce per il Torino, che ha ritrovato la spinta dei tifosi ma dopo Zima ha perso Ricci e Pellegri per infortunio - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Tegole importanti con cui Ivan Juric dovrà fare i conti a partire dalla trasferta in casa Milan". Brutte notizie per quanto riguarda Ricci: "Samuele dovrà stare fermo per circa quaranta giorni a causa di una lesione del primo grado del soleo sinistro. Per un problema analogo era stato costretto a rimanere ai box per un mese tra settembre eottobre". Ennesimo stop per Pellegri: "Per lui un fastidio al muscolo bicipite femorale della coscia destra: la diagnosi parla di interessamento miofasciale".