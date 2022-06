Corriere Torino: “Gabriel potrebbe affiancare Berisha, Warming in prestito”

"Arrivato al Milan a vent’anni con l’etichetta di grande, ha costruito una carriera forse meno scintillante delle aspettative. Ma ora Gabriel Vasconcelos Ferreira potrebbe avere una grande opportunità chiamata Toro" scrive il Corriere Torino, parlando del portiere brasiliano entrato in orbita granata per affiancare Etrit Berisha. Sul fronte più avanzato del campo invece, si sta definendo una situazione in uscita, quella di Magnus Warming. L'attaccante danese andrà, salvo sorprese, al Darmstadt, in seconda divisione tedesca, "in prestito con diritto di riscatto e controriscatto".