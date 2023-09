Corriere Torino, Galante: “Un mercato di grandi scelte. Bellanova? Mi piace”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un'intervista a Fabio Galante, ex calciatore del Toro tra il 1999 e il 2004. L'ex difensore granata promuove il mercato svolto da Cairo e Vagnati: "I granata possono davvero togliersi delle belle soddisfazioni. Penso che siano state fatte diverse valide operazioni, la squadra è buona. Il presidente Cairo ha fatto grandi sacrifici, ingaggiando dei validi giocatori". Galante si esprime poi anche su quelli che sono i difensori oggi in forza nel Torino: "Mi piacciono molto Schuurs, Buongiorno e Bellanova. Secondo me Juric ha molti difensori affidabili, giovani e forti sia tecnicamente che fisicamente". Galante chiude poi parlando della scelta del vice-capitano granata di rifiutare l'Atalanta: "Buongiorno ha fatto una cosa molto bella, sono davvero contento che abbia deciso di rimanere al Toro. Una scelta che ultimamente è sempre meno comune".