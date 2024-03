Corriere Torino: “Gineitis, la forza di chi sa piangere”

"Da Monza al Monza, sembra essere passata una vita - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna, ricordando quando all'andata Gvidas Gineitis visse "probabilmente il suo momento più difficile in maglia granata" sbagliando il controllo di testa e lanciando Colpani verso la porta per l'1-1 definitivo. Ricorda il quotidiano: "A fine partita furono lacrime amare per Gvidas, subito abbracciato da Juric e dai compagni". Ora invece Gineitis è in rampa di lancio, con uno spazio a centrocampo che si è aperto e sta permettendo al lituano di brillare. Conclude il quotidiano: "Gvidas ha giocato tre delle ultime quattro partite dal primo minuto convincendo proprio tutti, a partire dal club, che ha rinnovato sino al 2028 il suo contratto con tanto di adeguamento dell’ingaggio".