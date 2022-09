Corriere Torino: “Gioventù granata, quasi metà della rosa è nata dopo il 2000”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un focus sulla rosa del Toro analizzando l'età dei giocatori della rosa di Juric. I calciatori granata sono molto giovani tanto che gli unici che hanno compiuto o che stanno per compiere 30 anni sono Berisha, Rodriguez e Djidji. Ben undici ragazzi su un totale di 25 elementi sono nati negli anni 2000 e alcuni di questi sono anche prodotti del vivaio granata che è sempre un fattore motivo d'orgoglio per una società. Si tratta di Buongiorno, Garbett, Singo, Adopo e i portieri Gemello e Fiorenza. Anche in sede di calciomercato la giovane età è stato un elemento chiave nella ricerca degli obiettivi per il dt Vagnati. Sono infatti arrivati giocatori come Schuurs, Ilkhan e il riscatto di Pellegri. Tutti giocatori con ancora molti anni di carriera davanti a loro e con un potenziale importante.