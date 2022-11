Corriere Torino: “Gol e assist, l’importanza di Miranchuk nelle idee di Juric”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un focus su Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo ha trovato il gol nell'ultima partita giocata contro il Milan. Una rete che ha dato continuità all'assist fornito ad Ola Aina nel match di Udine. Salvo il periodo in cui è stato infortunato Miranchuk è sempre stato un titolare nelle formazioni di Juric, anche quando era visibilmente non nelle migliori condizioni. Il tecnico granata ha sempre voluto insistere con il russo: "So che ci può dare molto. Ha un'intelligenza calcistica superiore, lega bene i reparti e conosce il tipo di calcio su cui puntiamo". Queste le parole dell'allenatore del Toro riportate dal quotidiano torinese.