Corriere Torino: “Granata che puntano le coppe europee”

"L’ultimo colpo del Toro è Uros Kabic, esterno offensivo classe 2004, mancino, può adattarsi anche come trequartista, e allora Juric potrebbe pensare a lui come alternativa a Nikola Vlasic - si legge - . Cresciuto nel Vojvodina, quest’anno ha messo a segno 6 presenze con la Stella Rossa ed è nel giro della Serbia Under 21. Il Torino, che seguiva il ragazzo da almeno due anni, ha chiuso l’accordo con il club serbo: prestito con diritto di riscatto a due milioni di euro. È in generale un Toro sicuramente più adatto al nuovo corso tattico quello che esce dal mercato di gennaio. Gli investimenti rilevanti – con annessi i rifiuti opposti a offerte importanti per i pezzi pregiati della rosa – erano stati fatti in estate, quest’inverno".