Corriere Torino: “Granata di nuovo al Filadelfia, mercoledì c’è il Lens”

Il Corriere Torino fa un punto sul programma del Torino nei prossimi giorni. "Archiviati il ritiro di Pinzolo e i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo il rientro a Torino, i granata torneranno oggi a lavorare in città" scrive il quotidiano, facendo riferimento all'allenamento che si terrà in mattinata al Filadelfia. Poi tra due giorni la squadra di Juric andrà in Francia per sfidare il Lens, "l’amichevole più impegnativa dell’estate, contro il Lens secondo nell’ultima Ligue 1 e che si sta preparando a giocare la Champions League".