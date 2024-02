Corriere Torino: “Granata, il gioco non basta. Servono i gol per l’Europa”

"Il gioco non basta, ora servono i gol - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Trovare la via della rete è diventato un imperativo per il Torino, le cui ambizioni sono fino ad oggi frenate da un fatturato insufficiente di palloni spediti in fondo al sacco". I granata viaggiano con una media di meno di un gol a partita, troppo poco e numero ancor più amaro quando come contro la Lazio il gioco c'è ma il risultato non arriva perché la rete non si gonfia. Prosegue il quotidiano: "Così in Roma-Torino l'attacco è sotto osservazione: Juric spera che i suoi replichino la prestazione vista nel primo tempo contro i biancocelesti, aggiungendo ovviamente dei gol. Il tecnico è convinto di avere una squadra competitiva contro qualunque avversario, pur consapevole della difficoltà dell’impegno". Sulle scelte infine: "Zapata contro la Lazio è incappato in una serata da polveri bagnate. Pronti gli altri tre: Sanabria sembra tornato in forma e con la Lazio lo ha fermato solo il palo; Okereke, che fin qui ha raccolto solo pochi minuti di gioco, scalpita per mettersi in mostra, e poi c’è Pellegri, che è a un passo dalle 50 presenze col Toro in tutte le competizioni".