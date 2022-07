Corriere Torino: “Granata in marcia, centrocampo solido con Lukic e Ricci”

Alla prima uscita stagionale, contro l'Eintracht, il Torino "sbuffa, soffre, fatica". Così scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, analizzando la prima sconfitta dei granata. "Il risultato ci sta, perché di fronte c'era una squadra di livello tecnico superiore, che ha vinto l'ultima Europa League, ed è più avanti nella preparazione". Da sottolineare però un primo tempo in cui il divario è stato meno evidente. "Bene gli esterni Singo e Aina, solida come sempre la coppia di centrocampo Lukic-Ricci, mentre danno troppo poco i due trequartisti Edera (in campo perché Verdi e Seck sono acciaccati) e Radonjic, che a volte semina scompiglio ma si perde sul più bello. Così Sanabria non ha mai palloni giocabili".