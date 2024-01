Corriere Torino: “Granata in trasferta contro il Genoa, la tappa chiave”

Le notizie riguardanti il Torino sui principali quotidiani in edicola

"Toro, la tappa chiave" titola Corriere Torino per raccontare la marcia di avvicinamento all'appuntamento di oggi pomeriggio. "Granata in trasferta (ore 15) contro il Genoa. 'Dobbiamo vivere con entusiasmo questa situazione - dice Juric - senza pressioni e con la voglia di rimanere lì in classifica'" si legge sull'edizione locale del quotidiano nazionale.