Corriere Torino: “I granata hanno ritrovato il vero Ilic”

"Un piede mancino come quello di Ivan Ilic non lo hanno in molti. Basti dire che è uno dei cinque centrocampisti con più di 5 reti realizzate in Serie A dal 2020/2021 ad aver segnato il 100% dei suoi gol (6 su 6) con il piede sinistro, assieme a Ruslan Malinovskyi (15/15), Fabián Ruiz (11/11), Aleksey Miranchuk (10/10) e Jakub Jankto (6/6). Per questo era un peccato vederlo in difficoltà" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Dopo il calo di fiducia, Juric ha ridotto il minutaggio al centrocampista serbo che ha poi difeso al primo segno di ripresa e rilanciato con altrettanta forza. Conclude il quotidiano: "Ilic in Brianza è stato il faro del gioco granata, con 78 tocchi di palla, cinque occasioni create e 14 passaggi nell’ultimo terzo di campo. Non solo: è stato anche abile negli inserimenti e nella finalizzazione, centrando tre volte la porta, di cui una in occasione dell’illusoria rete dell’1-0. Ora l’ex Verona è l’emblema di una squadra che ha saputo uscire da una certa crisi di identità tornando ad avere consapevolezza delle proprie potenzialità".