Corriere Torino: “I granata scaldano i motori in vista di ritiro e amichevoli”

Manca poco all'inizio della preparazione estiva, al via ai primi di luglio, è quello che aspetta il Torino è un programma ricco e stimolante, pensato per arrivare al meglio all'inizio della prossima stagione, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "In attesa che venga ufficializzato il programma, la preparazione estiva avrà tre fasi: la prima settimana al Filadelfia (dal 4 al 10 luglio), poi la partenza per Bad Leonfelden (Alta Austria) dove la squadra si fermerà dall’11 al 22 luglio, infine tutti a Waidring (Tirolo) dal 24 al 29 luglio. [...] E poi c’è il calendario di amichevoli: è ancora in via di definizione, ma si profila molto interessante. Niente goleade contro compagini dilettantistiche: è già ufficiale il test contro l’Eintracht Francoforte del 15 luglio. A meno di cambi di programma, il battesimo stagionale sarà quindi contro i vincitori dell’ultima Europa League a Bad Wimsbach, località austriaca a un’ora di macchina da Bad Leonfelden".