Corriere Torino: “I granata tornano all’antico, in archivio i tre trequartisti”

La sconfitta contro il Sassuolo è una battuta d'arresto pesante prima della sosta, amaro l'ennesimo gol finale subito nel recupero. Ma, è presto per arrivare a giudizi, secondo l'analisi fatta dal Corriere Torino: "Eppure, il bicchiere va finora visto mezzo pieno. Almeno tre le considerazioni che allontanano i cattivi pensieri: la sconfitta di sabato sera è solo il primo vero passaggio a vuoto dopo un inizio solido, convincente e spesso spettacolare; sono poi già molto chiari gli errori tattici (e di atteggiamento) commessi contro il Sassuolo, e all’interno della rosa ci sono tutti gli ingredienti per confezionare un antidoto immediatamente efficace; dopo la sosta, infine, Juric recupererà giocatori fondamentali come Ricci e Miranchuk". Il Torino si ferma a quota 10 punti alla prima sosta nazionale, un buon bottino, e ora avrà tempo di analizzare gli errori fatti contro il Sassuolo: "La recente sbandata sembra davvero figlia solo (o quasi) del sorprendente cambio tattico di Ivan Juric: attacco leggero (niente centravanti, Vlasic dietro a Seck e Radonjic) preferito ai classici due trequartisti a supporto di Sanabria (o Pellegri) - spiega il Corriere - Un rimescolamento di carte là davanti che, oltre a non risolvere il problema del gol, ha finito per disorientare in ogni reparto, La medicina giusta, nell'immediato, è il ritorno al 3-4-2-1".