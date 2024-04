Corriere Torino: “Il calendario e la prestazione non sono incoraggianti”

Il Toro pareggia 0-0 in casa contro il Frosinone, si tratta del secondo pareggio a reti bianche in fila per i granata tra le mura amiche. L'edizione torinese del Corriere della Sera sottolinea questo andamento della squadra di Juric nel corso di questo campionato riportando i numeri che certificano il terreno perso dalla squadra. Questo è stato infatti l'ottavo "0-0" del Torino in questa Serie A e in generale sono ben 13 i pareggi raccolti dopo 33 giornate, solo l'Udinese a quota 16 ne ha fatti di più. Complice la sconfitta di sabato del Napoli il Toro è riuscito anche a fare un passettino verso l'ottavo posto ma la prestazione offerta ieri contro il Frosinone e il calendario che attende i granata (in programma ancora le sfide con Inter, Bologna, Verona, Milan, Atalanta) non sono per nulla incoraggianti e non posso lasciare grande ottimismo.