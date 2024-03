Corriere Torino: “Il carattere del Torino”

La rovesciata di Sanabria permette al Torino di uscire dallo stadio Maradona di Napoli con un punto importante, per di più giunto in rimonta contro i partenopei di Calzona. Una gara da Torino, di carattere: "Al Maradona il Toro si difende con ordine nel primo tempo, ma nella ripresa va sotto: Kvaratshkelia serve Mario Rui e poi raccoglie il suo invito dentro l’area di rigore, sfuggendo alla guardia di Djidji per bucare Milinkovic-Savic. A quel punto, però, il Torino reagisce con veemenza. E, da corner di Gineitis, Sanabria sfrutta il rimpallo giusto con un’acrobazia da applausi. La risposta arriva subito, perché la squadra è viva e crede in quello che fa. Certo, il colpaccio che voleva Juric non è arrivato e il salto in classifica è ancora una volta rimandato. Il Toro però dimostra, se non altro, solidità mentale e tattica in attesa di tempi migliori".