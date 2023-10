Corriere Torino: “Il derby dei presidenti, Cairo dispiaciuto ma fiducioso”

Il Corriere Torino riprende le parole di Urbano Cairo durante la presentazione della partenza del Giro d'Italia, che il 4 maggio passerà da Superga per omaggiare gli Invincibili. Scrive il quotidiano: "Così il presidente del Toro e di Rcs usa ironia e sorriso per una battuta: «Quest’anno il Giro, durante una delle tre tappe in Piemonte, passerà dal mio paese, Abbazia di Masio. Quello che non sono riuscito a fare con Juric, che non vuole sentire la mia formazione, l’ho fatto con Vegni, direttore del Giro, che ha spostato il percorso...". La fiducia nel tecnico croato resta intatta anche dopo il derby, ma ora serve un passo in avanti. Conclude il quotidiano: "Le valutazioni di certo non possono cambiare da una partita all’altra, ma non c’è dubbio che anche il patron si aspetti qualcosa di meglio rispetto a quanto visto in un avvio di campionato da 9 punti in 8 partite e in un derby perso a causa di un secondo tempo da suicidio calcistico".