Corriere Torino: “Il leader silenzioso”

Corriere Torino pone la sua attenzione su Ricardo Rodriguez. L'ex Milan è diventato un punto di riferimento per il Torino, tanto che il quotidiano è arrivato a definirlo un leader silenzioso. "Forse ci sono momenti in cui Ricardo Rodriguez si guarda indietro e ripensa a come stava nell’estate 2021: ai margini di un Toro che si era salvato alla penultima giornata, ritenuto dai più un giocatore sul viale del tramonto e destinato a cambiare squadra dopo solo una stagione. Poi è arrivato Ivan Juric, e le cose sono cambiate. Due anni dopo, il numero 13 si ritrova capitano e pedina fondamentale di un Toro sempre più ambizioso. «Don» Ricardo, come è stato soprannominato dai tifosi granata sui social, ha giocato contro la Roma una delle sue più belle partite al Torino (e sì che l’elenco è piuttosto lungo)".