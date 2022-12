Corriere Torino: “Il marchio di Sinisa, il dolore della famiglia granata”

"La morte di Sinisa Mihajlovic ha colpito particolarmente il presidente del Toro, Urbano Cairo - scrive il Corriere Torino ricordando le parole spese dal presidente granata per l'ex tecnico e amico - Sinisa è stato alla guida dei granata solo per un anno e mezzo, dal giugno 2016 al gennaio 2018. Ma ha lasciato un segno, chi ha lavorato con lui ha solo gratitudine nei suoi confronti". Del Torino di Sinisa sono rimasti in tre oggi: Edera, Milinkovic-Savic e Lukic. Ricorda il Corriere: "Per Vanja e Sasa, anche loro serbi, Sinisa è stato il punto di riferimento nel loro primo impatto con il calcio italiano. Per Edera Miha è stato un vero e proprio mentore".