Corriere Torino: “Il mese di Juric, oggi la prova generale a Monza”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina fa il punto sul periodo di sosta di cui ha usufruito mister Ivan Juric. Il tecnico del Torino, come tutti i suoi colleghi di Serie A, ha avuto modo di lavorare molto nelle settimane di pausa del campionato. La sosta per il Mondiale in Qatar, abbinata all'assenza delle distrazioni legate al mercato, ha consentito di concentrarsi sul campo. Anche se in realtà l'allenatore croato ha dovuto rinunciare a cinque giocatori importanti perché impegnati in Qatar con le rispettive selezioni. Quest'oggi il Torino scenderà in campo per l'ultima amichevole prima della ripartenza con le partite ufficiali il prossimo 4 gennaio contro il Verona. Questo test sarà utile al tecnico per verificare i miglioramenti di alcuni singoli e più in generale di tutto quello su cui ha lavorato a lungo tra Torino e San Pedro del Pinatar. Una delle noti più lieti di questa sosta per il Mondiale è Gvidas Gineitis che pare aver conquistato uno spazio nelle gerarchie del tecnico e che a Monza avrà un'altra chance.