Corriere Torino: “Il ritiro come una prova: chi rimane e chi saluta?”

Lunedì 4 luglio, inizierà ufficialmente il ritiro del Torino, e Ivan Juric avrà l'opportunità di valutare i giocatori che al momento non rientrano nei piani della prossima stagione, o di cui comunque si puo' fare a meno: chi deve riconquistare il tecnico croato, come Aina, Linetty o Verdi, o chi semplicemente deve spiccare il volo, come Bremer. "Il difensore brasiliano ha il desiderio di spiccare il volo, la società granata è ben disposta ad accontentarlo ma in presenza di un’offerta congrua che ancora non è stata formalizzata con i canoni corretti", scrive il Corriere Torino. Da qualche eventuale cessione, dunque, il Torino cerca di poter portare a Ivan Juric i giocatori di cui ha bisogno, a partire dalla pista Djuricic e Luis Henrique, da cui manca ancora il sì dello stesso. Rimangono poi aperte le piste Laurienté e Praet, che al momento è la priorità sulla trequarti. L'assenza di Mandragora a centrocampo, però, ha portato il ds granata a dover cercare un sostituto, che potrebbe essere Maggiore.