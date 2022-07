Corriere Torino: “Il Torino prepara il piano degli acquisti”

Il calciomercato del Torino si sbloccherà non appena conclusa la vicenda Bremer, la quale dovrebbe permettere ai granata di incassare decine di milioni e concludere alcune delle diverse operazioni imbastite. Questo il focus del Corriere di Torino a tal proposito: "Chiuso il capitolo Bremer, il Toro andrà a chiudere una serie di operazioni per consentire a Ivan Juric di accelerare nella preparazione del Toro 22-23. Il primo acquisto sarà quello di Giulio Maggiore, centrocampista classe 1998, che costerà circa 5 milioni più bonus e firmerà un quadriennale con opzione. Insieme a lui potrebbe tornare Dennis Praet, la trattativa più complessa per il Toro che – forte della volontà del giocatore – deve convincere il Leicester a un altro prestito, stavolta magari con obbligo di riscatto. Lista che continua con l’attaccante francese del Lorient Armand Laurentié e con il difensore Solet del Salisburgo, che resta il preferito per sostituire proprio Bremer, anche se Becao (Udinese), che già qualche mese fa era stato sondato, potrebbe essere una soluzione percorribile".