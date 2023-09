Corriere Torino: “Il Torino può sognare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma su Lazio-Torino, partita in programma per questa sera. "Questa sera i granata giocheranno a Roma (ore 20:45) contro la Lazio e la banda di Juric formato trasferta esibisce numeri impressionanti. Da marzo 2023 nessuna compagine ha vinto più trasferte e ottenuto più clean sheet fuori casa rispetto al Toro, 6 successi e 6 porte inviolate, al pari di Lazio e Inter. Il Torino inoltre per la sfida contro la Lazio recupera Ricci e Vojvoda."