Corriere Torino: “Il Toro a Salerno recupera Buongiorno. Singo tra i convocati”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un punto della situazione sugli indisponibili in casa Toro in vista della trasferta di domani a Salerno. Il tecnico granata Ivan Juric potrà contare nuovamente su Alessandro Buongiorno che ha saltato l'ultima partita contro il Verona a causa di una squalifica. Ora, la batteria dei difensori centrali del Toro è nuovamente al completo. Wilfred Singo è invece reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box, si è trattato di una lesione al bicipite femorale che però oggi sembra superata e l'esterno ivoriano sembra essere pronto per tornare nella lista dei convocati dopo che si è già anche allenato con il resto dei compagni.