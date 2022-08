Corriere Torino: “Il Toro accelera sul mercato: 4 colpi in 10 giorni”

Il Toro accelera sul mercato scrive l'edizione odierna del Corriere Torino: "Campo e mercato, il Torino gioca su due fronti. Nei primi dieci giorni di agosto il club granata ha dato l’accelerata che voleva portando a casa altri quattro rinforzi importanti: l’esterno Valentino Lazaro, il centrocampista Emirhan Ilkhan e i trequartisti Aleksey Miranchuk e Nikola Vlasic. Non è finita qui, perché i fari del direttore tecnico Davide Vagnati sono ora puntati sulla difesa, dove potrebbero arrivare uno o due giocatori". C'è l'interesse anche per un difensore che dovrà sostituire Bremer: "Il tecnico croato, se confermerà la scelta di mettere ai margini Armando Izzo, dovrà trovare una soluzione e puntare su uno tra Bayeye e Adopo, due scommesse a questi livelli (oppure valutare lo spostamento di Singo piuttosto che di Lukic). La società sta comunque correndo ai ripari. Sono costanti i contatti con l’Ajax per Perr Schuurs, difensore centrale 22enne che al momento sembra la pista più calda: per lui il club pensa a un investimento importante. Non è alternativo l’interesse concreto per Isak Hien, marcantonio 24enne del Djurgardens che costa 4 milioni. Possono essere loro i nuovi mattoni del muro Toro".