Corriere Torino: “Il Toro che riparte”

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta con parole positiva la grandissima prestazione del Torino ieri sera. Vittoria per 3 a 0 sull'Atalanta e 3 punti pesantissimi portati a casa. Una prestazione eccellente di tutto il gruppo che ieri ha superato la squadra avversaria sotto ogni aspetto. A seguire le parole del quotidiano: "I gol delle due punte, una vittoria pesante in casa e un rigore a favore. Tutto insieme, quanta grazia. Tutto meritatissimo a favore di un Toro che per idee chiare, solidità e carattere, quindi per equilibrio è forse il migliore della stagione. Il 3-0 all’Atalanta rilancia in grande stile la banda Juric, a firmarlo sono Zapata e Sanabria, che concretizzano il lavoro perfetto di tutti. Duvan punisce la sua ex squadra alla prima occasione, Tonny segna dal dischetto e impacchetta il miglior regalo possibile per i 117 anni di Toro".